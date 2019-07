Hückeswagen : Ohne Sponsoren gäb’s kein Kinderdorf

Hückeswagen Noch fehlen zirka 2500 Euro an Budget für das Kinderdorf, das am kommenden Montag beginnt. Ein Großteil der Kosten können jedoch durch die vielen eingegangenen Spenden und Zuwendungen der Sponsoren gedeckt werden.

190 Kinder, 28 Werkstätten und mehr als 100 Mitarbeiter – das Kinderdorf 2019 ist weiter gewachsen. Ohne die finanzielle Unterstützung von Sponsoren wäre das Ferienangebot nicht realisierbar, betonte Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke im Gespräch mit unserer Redaktion. Immerhin muss das benötigte Budget von etwa 64.000 Euro durch Spenden und Sponsoren gedeckt werden. Alle Gönner, die in diesem Jahr mehr als 500 Euro beigesteuert haben, waren ins Jugendzentrum eingeladen, wo Andrea Poranzke und Bürgermeister Dietmar Persian das Programm für die zweiwöchige Veranstaltung vorstellten, die am kommenden Montag startet, und für die großzügige Unterstützung dankten.

Zu den verlässlichen und treuen Partnern zählen die Firma Pflitsch und die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. Letztere unterstützt das integrative Projekt mit Geld aus verschiedenen Fördertöpfen. „Unsere Sozialstiftung ist aus diesen Gründen ins Leben gerufen worden“, sagte Sparkassensprecher Michael Scholz. Darüber hinaus bietet die Sparkasse den Kinderdorf-Teilnehmern eine Führung durch die Geschäftsstelle an der Peterstraße an und betreibt eine Werkstatt, die von den neuen Azubis, die am 1. August ihre Ausbildung beginnen, betreut wird. „Sie beginnen somit im outdoor“, fügte Scholz lachend hinzu. Zu den aktiven Sponsoren zählen auch die Mitglieder des Hegerings. „Wir werden wieder zwei Tage mit der Rollenden Waldschule dabei sein“, kündigte Johannes Meier-Frankenfeld, der Vorsitzende der Hückeswagener Jäger, an.