175 Jahre Hückeswagener kfd : Eine schöne Auszeit vom Alltag

Der zugegeben nicht mehr ganz so junge Kreis junger Frauen der Hückeswagener kfd trifft sich einmal im Monat. Im Mai ging es auf eine Wanderung rund um Hückeswagen, in diesem Jahr auch an Hambüchen vorbei. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wenn die „Jungen Frauen“ der Hückeswagener Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) sich zu ihrer Montagsgruppe treffen, dann müssen sie ab und zu über ihren Gruppennamen schmunzeln. „Als wir vor gut 20 Jahren angefangen haben, uns zu treffen, waren wir alle junge Frauen, jetzt sind wir dann doch schon ein paar Jahre älter – Ü50-Montagskreis würde ganz gut passen“, sagt die kfd-Vorsitzende Beate Knecht. Insgesamt gibt es drei Frauengruppen, die sich regelmäßig im monatlichen Rhythmus treffen. Bei den „Jungen Frauen“ sind es derzeit 16 Frauen, sie treffen sich am dritten Montag im Monat um 20 Uhr im Gemeindehaus der katholischen Pfarrgemeinde an der Weierbachstraße.

Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt, das Miteinander, der Austausch. Aber immer mit einem gewissen Anspruch, sagt Beate Knecht. „Mir reicht es nicht, eine Kladdergruppe anzubieten, unsere Treffen sollen schon immer einen kfd-Bezug haben.“ So überlege sie sich immer wieder Themen, über die die Frauen sich dann in der Runde unterhalten können. „Aber wir fahren auch manchmal zu Veranstaltungen, etwa nach Köln“, sagt Beate Knecht. Anke Piontek ergänzt: „Wir haben ein Jahresprogramm, in dem wir unsere Themen planen. Wir quatschen nicht nur, auch wenn das natürlich auch nicht zu kurz kommt.“

Monika Lübbert gefällt vor allem, dass die Frauen viel gemeinsam haben. „Wir sind alle ungefähr im gleichen Alter und sind auch sonst auf einer Wellenlänge. Etwa in Bezug auf die religiöse Einstellung.“ In den Gesprächen, die sich oft genug um reine Frauenthemen drehen, bekomme sie durch den Austausch mit den anderen Frauen oftmals einen ganz neuen Blickwinkel auf bestimmte Dinge. „Es ist eben etwas anderes, als wenn man sich mit dem Partner oder Ehemann austauscht“, sagt Monika Lübbert. Sie bringt in einem Satz auf den Punkt, was ihr der Montagstreff bedeutet: „Es ist eine schöne Zeit außerhalb des Alltags.“