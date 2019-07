40 Jahre Stadtkulturverband : Verband ist der „Kümmerer“ der Kultur

Stefan Noppenberger (r.), seit 19 Jahren Vorsitzender, und Schriftführer Hans-Willi Krämer blicken auf vier Jahrzehnte Stadtkulturverband zurück. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Das 40-jährige Bestehen des Stadtkulturverbands 2019 wird nicht gefeiert. Dem Vorstand ist das aber einen Rückblick wert. In zehn Jahren soll es hingegen eine große Feier geben, verspricht der Vorsitzende Stefan Noppenberger.

Es waren gestandene Männer wie Max Scheider, Vorsitzender des Quartett-Vereins „Rheingold“, und Hubert Karthaus, Chef des MGV „Liederkranz“ Grünestraße, die den Stadtkulturverband 1979 aus der Taufe gehoben hatten. Da muss es im Jahr 2000 irritierend gewesen sein, als ein „piepjunger“ Mann den Vorsitz übernahm. Stefan Noppenberger, damals 24 Jahre alt, Nachfolger von Franz-Josef Karthaus und Mitglied der Chor- und Instrumentalgemeinschaft „Modern Generation“, hat diese Funktion immer noch inne. Doch die Zeit hat sich geändert. Mitte der 1950er Jahre war die Welt, was die Männer-Chöre in der Schloss-Stadt betrifft, noch in Ordnung: Acht Gesangsvereine gab es damals, die eine Interessengemeinschaft ins Leben riefen. Sie sollte letztlich die Keimzelle des Stadtkulturverbands sein, der am 28. Mai 1979 gegründet wurde.

Ein Hauptbestreben ist es, Termine der angeschlossenen Vereine zu koordinieren – „Kooperation statt Konkurrenz“, lautet das Motto seit Beginn an, schließlich sollen sich die Vereine nicht gegenseitig das Publikum wegnehmen. Das funktioniere im Großen und Ganzen gut, sagt Noppenberger. Große Hoffnung setzt er in die neue Internetseite der Stadt, die 2020 kommen soll. Auf der sollen die Vereine ihre Termine, etwa für Konzerte oder Ausstellungen, einfacher eintragen können. Letztlich hätte aber jeder Verein oder Veranstalter eine Bringschuld, alle Quellen zu nutzen, die es gebe.

Info Mitglieder – von BZG bis (Kultur-Haus) Zach Mitgliedsvereine Bergische Zeitgeschichte (BZG), Chorgemeinschaft Germania Straßweg, Freunde alter Traktoren und Landmaschinen, Freundeskreis Stadtbibliothek, Chor „Joyful Gospels“, Förderverein der Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde, Trägerverein Kultur-Haus Zach, MGV „Liederkranz“ Grünestraße, Musikschule, Netzwerk gegen Abschiebung „Kein Mensch ist illegal“ (KMII), Wohnstätte Lindenhof, Pfarrcäcilienchor, Initiative Schlosskonzerte, Stadtmarketing, Theaterverein „Der Wipperwagen“.

Vorrangig geht es dem Stadtkulturverband darum, in der Kleinstadt ein ansprechendes Kulturprogramm zu bieten. „Das“, unterstreicht Noppenberger, „können wir in der Gemeinschaft besser als einzelner Verein“. 15 Vereine gehören dem Verband an (s. Info-Kasten) – diese Zahl hat sich seit langem nicht verändert. Auch wenn der eine oder andere Verein nicht mehr dabei ist, wie der 2004 aufgelöste „Rheingold“, so sind andere hinzugekommen. Jüngstes Mitglied ist das Netzwerk gegen Abschiebung „Kein Mensch ist illegal“.

Von den Aufgaben her hat sich beim Stadtkulturverband nichts geändert. „In den vergangenen zwei Jahren ist es jedoch was ruhiger geworden“, gibt der Vorsitzende zu. Das habe daran gelegen, dass er beruflich und in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Trägervereins des Kultur-Hauses Zach stark eingespannt war. Das soll sich aber künftig wieder ändern: „Wir wollen wieder mehr für die Mitgliedsvereine machen“, versichern Noppenberger und Schriftführer Hans-Willi Krämer. So wird über eine große Ausstellung im Kultur-Haus Zach nachgedacht, auf der sich die Mitgliedsvereine präsentieren könnten. Auch soll es wieder einen Kultur- und Chorworkshop geben, bei dem etwa der Verein Bergische Zeitgeschichte das Thema „Ahnenkunde“ beleuchten könnte.

In seiner Zeit als Vorsitzender sind zumindest zwei große kulturelle Veranstaltungen etabliert worden: die „Kulturräume – die offenen Häuser in der Marktstraße“, die zuletzt Mitte Juni veranstaltet worden waren und etwa alle drei Jahre über die Bühne gehen sollen, und die Kulturmesse. „Dieses Jahr findet die 25. statt“, berichtet Noppenberger.