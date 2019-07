3-Städte-Depot in Hückeswagen : Junior-Akademie wird konkreter

Hückeswagen Der Regionale-Geschäftsführer Reimar Molitor ermutigt die Vereinsmitglieder, das Projekt voranzutreiben.

„Reimar Molitor war von der Idee sehr begeistert. Er kennt die Junior-Uni in Wuppertal sehr gut, weil das auch ein Regionale-Projekt war, an dessen Planung er beteiligt war“, sagte Nunn. Der Regionale-Geschäftsführer habe somit direkt gewusst, worum es ging. „Er hat in unserer Region auch direkt den Bedarf für eine solche Einrichtung gesehen. Ihm hat auch unsere Herangehensweise – vom Analogen zum Digitalen – sehr gut gefallen“, sagte Nunn. Molitor habe den Vereinsmitgliedern Mut gemacht, das Projekt voranzutreiben. Allerdings habe der Regionale-Geschäftsführer auch direkt deutlich gemacht, dass ein Projekt dieser Größenordnung kaum von einem ehrenamtlich arbeitenden Verein gestemmt werden könne. „Das ist ein Sack voll Arbeit“, bestätigte Nunn und lachte. „Wir müssen uns jetzt strukturieren und sehen, wie wir was und an wen abgeben wollen. Denn wir wollen als Verein und Ideengeber natürlich nicht von Bord gehen, sondern uns weiter einbinden.“ Dennoch werde man sich nun überlegen müssen, wie die Trägerschaft für die Junior-Akademie aussehen könne und wie die anstehenden Arbeiten umgesetzt werden könnten.