Konzert in Hückeswagen : Wohltuend sanfte Weihnachtsklänge

Konzert in Hückeswagen

Hückeswagen Tom Daun spielte im Kultur-Haus Zauch auf seiner Harfe Weihnachtsmelodien aus aller Welt. Es war eine musikalische Bescherung der besonderen Art.

Für eine besondere musikalische Bescherung unter dem Titel „A celtic christmas“ sorgte am Samstagabend der Solinger Harfenist Tom Daun im Kultur-Haus Zach. Rund 30 Besucher ließen sich von den wohltuend sanften Klängen europäischer Weihnachtsmelodien in eine besinnliche Adventszeit verführen.

Eigentlich stand Tom Daun mit seiner Harfe bereits für ein Konzert im vergangenen Jahr im vorweihnachtlichen Programm der Hückeswagener Kulturstätte. Doch der damals zu dieser Zeit startende zweite Lockdown führte dazu, dass das Konzert abgesagt und verschoben werden musste. Mit einem Jahr Verspätung konnte es endlich nachgeholt werden. Veranstalter und allen voran die Besucher zeigten sich dankbar über die Möglichkeit, sich in den aktuell unruhigen Zeiten für diesen Augenblick zurücklehnen zu können, Pandemie, Booster-Impfungen und alljährlichen Weihnachtsstress beiseite zu lassen und die Seele im Takt der Musik baumeln zu lassen. Das kurzweilige Konzert des Solingers hatte dabei etwas Meditatives und so Entspannendes, dass die Zuhörer gar nicht dazu kamen, nach den präsentierten Stücken mit Beifall ihren Respekt und Anerkennung zu zeigen. Von Tom Daun war aber genau das vielleicht auch so gewollt, denn zwischen seinen musikalischen Beiträgen und seinen kurzen Ansprachen ließ er kaum eine Pause. Dabei erzählte er seinen aufmerksamen Zuhörern spannende Details und Fakten zu den Stücken.