Lesung im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Weihnachtswunder“ mit Harfenklängen im Island

Hückeswagen Kurz vor dem Fest bietet der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach für den 18. Dezember, 15 Uhr, eine Lesung mit Weihnachtsklängen für Kinder und Erwachsene an.

Die Geschichte handelt von den Geschwistern Jan und Jule, die Heiligabend ihr eigenes Weihnachtswunder erleben: Sie treffen auf einen Höhlenlöwen, der von einer Weissagung aus alten Zeiten berichtet. Doch trotz des großen Interesses des Geschwisterpaars bleibt der Löwe misstrauisch und will zuerst prüfen, ob er den beiden wirklich vertrauen kann. Jan und Jule sind natürlich sofort bereit, den Beweis anzutreten. So startet das Abenteuer, und der Löwe nimmt sie mitten in der Nacht mit in den tiefdunklen Wald, um dort einem Notleidenden zu helfen. Das Stück wird durch Andrea Daun als weihnachtliche und illustrierte Lesung gestaltet, ihr Mann Tom begleitet mit weihnachtlicher Harfenmusik. „So werden bekannte Weihnachtslieder auf der keltischen Harfe angestimmt, lassen ein wohliges Gefühl aufkommen und verzaubern die Zuschauer bei bester Unterhaltung für die ganze Familie“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein.