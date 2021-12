Stromausfall Monheim : Leitung beschädigt: Stromausfall in Monheim

In Monheim ist am Mittwoch vorübergehend der Strom ausgefallen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Monheim Bei Tiefbauarbeiten an der Opladener Straße in Monheim ist vorübergehend der Strom in den umliegenden Vierteln ausgefallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken