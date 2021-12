Wanderweg A3 in Hückeswagen-Mickenhagen : Neue Bank nahe der Bever ersetzt eine „Ruine“

Mickenhagen Der Wupperverband ersetzte jetzt auf Anregung einer Wanderin eine morsche Bank am Wanderweg A3 bei Mickenhagen. Jetzt können sich die Spaziergänger dort wieder ausruhen.

Die vom Moos überzogenen, verfaulten Bretter an einem Baum am Wanderweg A3 hier in Mickenhagen könnten – bei genauerem Hinsehen – in der Tat einmal eine Bank gewesen sein. Das muss aber schon Ewigkeiten her sein, denn sitzen kann man dort wahrlich nicht mehr. Gerade im Bergischen ist Holz naturgemäß Wind und Wetter ausgesetzt, und so gehen etwa Bänke aus diesem Material mit den Jahren und Jahrzehnten nun einfach mal den Weg alles Irdischen. Auf die Bank – bzw. das, was von ihr übrig geblieben war – nahe der Bever-Talsperre hatte im Frühjahr eine Wanderin aus Remscheid hingewiesen. Doris Hlusiak war am Wanderweg A 3 oberhalb von Mickenhagen auf eine Bank gestoßen, „die man bestenfalls noch als ,Ruine’ bezeichnen konnte“, berichtet Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung. An Ausruhen sei auf dieser rudimentären „Bank“ jedenfalls nicht mehr zu denken gewesen.