Musik und Tanz in Dormagen : „Boogie Woogie“ im Museum

Dormagen Volkmar Hess bittet am kommenden Sonntag um eine Tanzeinlage in seinem Museum. Anlass dafür ist der Besuch des Musikers Christian Christl. Welche Corona-Regeln gelten.

Der Pianist Christian Christl ist am Sonntag, 19. Dezember, für einen Nachmittag im Internationalen Phono+Radio-Museum in Dormagen zu Gast. „Kurz vor

Weihnachten kommen natürlich entsprechende Songs zu Gehör“, so Inhaber Volkmar Hess. „Wenn Christl in die Tasten langt, ist aber Rhythmus und Groove vorprogrammiert“, warnt er. Zur Deckung der Kosten bittet das Museumsteam um eine freiwillige Kulturabgabe, der Eintritt ist frei. Zutritt nur mit 2G+ (gültigem, negativem Test bis Sonntag, 17 Uhr). „Dafür darf man sich dann im Museum maskenfrei bewegen und auch tanzen“, so Hess. Plätze können bei dem Organisator telefonisch unter 02162 45128 oder unter volkmar@grammofon.de reserviert werden. Die Museumsführung startet am Sonntag um 14.15 Uhr.