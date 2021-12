Hückeswagener Spaziergänger atmen auf : Jetzt geht’s wieder rund um die Vorsperre

Der Hauptweg an der Vorsperre wird am kommenden Freitag, 17. Dezember, wieder freigegeben. Seit dem 23. August ist er (noch) gesperrt, weil er für die schweren Fahrzeuge, die zur Säuberung der Uferbereiche eingesetzt werden, freigehalten werden muss. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Wupperverband hat die Uferreinigung an der Wupper-Talsperre abgeschlossen, weswegen die Sperrung des Hauptwegs entlang der Vorsperre aufgehoben werden kann: Ab Freitag, 17. Dezember, ist der Rundweg wieder geöffnet.

Auf diese Nachricht haben viele Wanderer, Jogger und Gassigänger seit drei Monaten und drei Wochen gewartet: In zwei Tagen ist der komplette, etwa 4,5 Kilometer lange Rundweg um die Wupper-Vorsperre wieder begehbar, weil dann auch der Hauptweg von Pixwaag an der Karquelle vorbei bis zum Wehr für Fußgänger geöffnet sein wird. Die schlechte Nachricht: Sie werden auf dem Teilstück, das seit August gesperrt ist, mit Widrigkeiten zu kämpfen haben. Denn der Weg ist von den schweren Fahrzeugen, die der Wupperverband und die beteiligten Firmen für die Säuberung der Uferbereiche von Vor- und Talsperre benötigten, viel befahren und gerade jetzt in der nassen Jahreszeit stark beschädigt worden. Entsprechend holprig und schlammig dürfte der Hauptweg vorerst sein.

Der ist bereits seit dem 23. August gesperrt; die Spaziergänger und Jogger können seither nur die Wege beidseitig der blauen Brücke am Mühlenweg entlang der der Wupper-Siedlung und Kläranlage sowie auf der zu den Ortschaften Kormannshausen und Pixberg hin gelegenen Seite bis zum Wehr benutzen. Hauptgrund sind die Reinigungsarbeiten nach der Hochwasser-Katastrophe vom 14. und 15. Juli, als entlang des Flusslaufs mehr als 150.000 Liter ölhaltiger Substanzen hauptsächlich von Industrie- und Handwerksbetrieben in die Wupper gespült worden waren, die sich dann in den Uferbereichen und an den Pflanzen festgesetzt hatten (s. Info-Kasten). Am Dienstagmittag teilte Ilona Weyer, Sprecherin des Wupperverbands, mit: „Beim Havarie-Management an der Wupper-Talsperre ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Die Reinigung der überspülten Uferbereiche ist abgeschlossen.“