Terminvergabe für Hückeswagener Impfstelle wurde angepasst : Boostern optimal nach fünf Monaten

Oberberg/Hückeswagen Das Land NRW hat in seinem jüngsten Erlass seine Regeln für die Drittimpfungen geändert. Das Boostern ist jetzt schon früher möglich. Nach vier Wochen dürfen sich aber nur Menschen mit einer schwachen Immunabwehr den Impfstoff injizieren lassen.

Die Kreis passt die Terminvergabe für die Impfstellen im Internet unter www.obk.de/impfen im Bereich der Drittimpfungen jetzt auf die neue Vier-Monats-Frist an. Das gilt somit auch für die Hückeswagener Teststelle am Bahnhofsplatz. Auch am Impfmobil werden die neuen Landesregelungen zum Impfabstand von mindestens vier Monaten umgesetzt.

Impfungen nach vier Wochen für Personen mit einem schwachen Immunsystem bietet der Kreis ausschließlich in den Impfstellen nach Terminvereinbarung an. Wobei die Impfung nur bei der Vorlage eines eindeutigen ärztlichen Attestes vorgenommen wird, und die Indikation zur vorgezogenen Impfung obliegt dem jeweiligen Impfarzt. „Wir können nicht ausschließen, dass die vorgelegten Befunde für eine umfassende Beurteilung nicht ausreichen und wir interessierte Personen nicht impfen können“, betont Gesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach. „Wir empfehlen immundefizienten Personen deshalb dringend, die Impfung in einer Haus- bzw. Facharztpraxis durchführen zu lassen, in der sie bereits aufgrund ihrer Erkrankung behandelt werden.“ Dort könne die notwendige individuelle Beratung umfassender erfolgen.