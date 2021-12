Kreatives aus dem Hückeswagener Einzelhandel : Geschenkideen kurz vor dem Fest

Das Geschenkefahrrad von „Stilmix“ an der Einfahrt zur Islandstraße macht Lust auf Weihnachten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Es fehlt noch das eine oder andere Geschenk für die Liebsten? Kein Problem. Unsere Redaktion hat bei Hückeswagener Einzelhändlern nachgefragt – sie stellen hier einige besonders schöne Ideen aus ihrem Sortiment vor.

Spielwarenhändler Uwe Heinhaus empfiehlt als Geschenk für wissbegierige Kinder die Mitbringexperimente von Kosmos. Sie wecken den Spaß an der Entdeckung, bergen viele Überraschungen und sind leicht erklärt. Geeignet sind sie ab einem Alter von etwa acht Jahren.

Musik Für Einzelunterricht von Erwachsenen an der Musikschule Hückeswagen können Zehnerkarten à 30 Minuten Unterricht für 195 Euro oder à 45 Minuten für 290 Euro erworben werden. Kontakt ☏ 02192 5321

Buch Die neue Publikation „Kunst im Öffentlichen Raum – Oberbergischer Kreis“ ist für 25 Euro in den regionalen Buchhandlungen erhältlich. Dargestellt sind etwa 120 Kunstwerke aus allen 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises in teilweise außergewöhnlichen Perspektiven und mit den jeweiligen Geo-Koordinaten.

Rita Schuldner-Lapp von „Rita’s Weinlädchen“ empfiehlt zum Verschenken schottische Whisky-Proben (3 x 5 cl) aus unterschiedlichen Destillerien mit Salzschokolade. Wer es süßer mag, für den gibt es verschiedene weihnachtliche Liköre wie Bratapfel- oder Spekulatius-Sahne-Likör (100 ml) in Kombination mit Softnougat.

Preise ab 39,95 Euro (Gravity-Candle), ab 99,95 Euro (Spin) und ab 249 Euro (Schale)





So richtig bequem werden Sofas und Sessel erst, wenn sie mit kuscheligen Kissen ausgestattet sind. Gleichzeitig bieten Sofakissen eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, die Polstermöbel in den eigenen vier Wänden optisch aufzuwerten. Möbel Happel bietet eine Auswahl an Sofakissen.