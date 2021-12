Gute Nachricht für Hückeswagen : Nachfolge geregelt für Hausärzte-Ehepaar

Beate Fabig und Werner Fabig (r.) übergeben ihre Praxis an Dr. Elena Gellert und Martin Kolloch. Am kommenden Donnerstag werden die Fabigs letztmalig in ihrer Praxis im Goetheteal praktizieren. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Am Tag vor Heiligabend werden Beate und Werner Fabig letztmalig in ihrer Praxis an der Goethestraße praktizieren. Mit Dr. Elena Gellert und Martin Kolloch sind Nachfolger gefunden – im Februar zieht die Praxis an den Mühlenweg.