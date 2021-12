Impfwillige im Erkelenzer Land brauchen keinen Termin : Kreis Heinsberg plant offene Impfaktion am Samstag

Erkelenzer Land Mehr als 3500 Dosen stehen in allen fünf Impstationen des Kreises Heinsberg zur Verfügung. Auch zur Impfung der Kinder wird es Aktionen geben.

In einem Video hat sich Landrat Stephan Pusch an die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Heinsberg gewandt. 3500 bis 4000 Dosen Moderna stünden für den großen Impftag am Samstag zur Verfügung. Diese werden in den fünf Mini-Impfzentren des Kreises zwischen 9 und 20 Uhr verimpft. In Erkelenz befindet sich die Station in der Goswinstraße 28 in der alten Notdienstpraxis, in Gangelt auf dem Gelände der Katharina Kasper ViaNobis GmbH. Der Zugang ist über den Parkplatz Ecke Sittarder Straße/Don-Bosco-Weg zu nehmen. In Geilenkirchen wird an der Martin-Heyden-Straße 32 am Krankenhaus geimpft. Dort ist der Zugang allerdings nicht barrierefrei. In Heinsberg befindet sich die Impfstelle an der Geilenkirchener Straße 2 im AOK-Gebäude und in Hückelhoven wird an der Parkhofstraße 84 im DRK-Testzentrum geimpft. In dem Video drückte der Landrat auch sein Unverständnis über den Vorstoß des Landes NRW aus, bereits nach vier Wochen zu boostern. Das sei medizinisch nicht zu empfehlen. Gerade wenn der Impfstoff knapp sei, sollten ihn die bekommen, die ihn auch benötigen.