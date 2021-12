Hückeswagener Werke sind dabei : Öffentliche Kunst in Buchform

Hückeswagen Auch Hückeswagen kommt mehrfach in dem außergewöhnlichen Werk vor – etwa mit dem Weber-Denkmal vom Island oder Guskis Friedensstelen.

Die Kreisverwaltung hat vor kurzem ein neues Buch auf den Markt gebracht, das die „Kunst im öffentlichen Raum“ im Oberbergischen Kreis vorstellt. Auch Hückeswagen ist, wie die übrigen zwölf Kommunen des Kreises, darin vertreten. Das teilt Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung, mit. Zudem hat die Hückeswagener Designerin Nicole Elsenbach den Bildband „Kunst im Öffentlichen Raum“, der insgesamt etwa 120 Kunstwerke in allen 13 Kommunen in teilweise außergewöhnlichen Perspektiven zeigt, layoutet.

„Das attraktiv gestaltete Buch zeigt in dem Kapitel über Hückeswagen, wie vielfältig die Kultur auch im öffentlichen Raum in unserer Stadt ist“, betont Bürgermeister Dietmar Persian. Das reiche vom Weberdenkmal von Franz Otto Lipp an der Islandstraße über die Friedensstelen von Bernhard Guski bis zum Fledermaustunnel von René Schneider. Persian: „Hückeswagen hat auch im künstlerischen Bereich viel zu entdecken.“

Das Buch präsentiert mit vielen großformatigen Fotos eine kulturelle Reise durch die oberbergischen Städte und Gemeinden und stellt dabei die Kunstobjekte und Künstler detailliert vor. Das Werk ist zum Preis von 25 Euro in der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße sowie in weiteren Buchhandlungen in Oberberg erhältlich.