Hückeswagener Haushalt 2022 : Stadtkämmerin: „Die Zitrone ist ausgequetscht“

Wie eine ausgepresste Zitrone sind die Möglichkeiten der Stadt, noch weiteres Einsparpotenzial zu finden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Isabel Bever stellte im Stadtrat ein großes Zahlenwerk zum Haushalt 2022 vor – Gesamtvolumen: knapp 39 Millionen Euro. Die ausgequetschte Zitrone steht sinnbildlich für alle Bemühungen der Stadtverwaltung, Kosten einzusparen und Geldquellen aufzutun.

Es bedurfte eigentlich keiner Worte mehr – das Bild, das Stadtkämmerin Isabel Bever bei der Vorstellung des Hauhaltplanentwurfs für 2022 zur Illustration der Lage im Haushaltssicherungskonzept (HSK) in der Sitzung des Stadtrates am Freitag im Gemeindezentrum Lindenberg gewählt hatte, sprach eine deutliche Sprache: eine ausgequetschte Zitrone. Sie steht sinnbildlich für alle Bemühungen der Stadtverwaltung, Kosten einzusparen und Geldquellen aufzutun.

Dazu gehören die Reduzierung des Personalaufwands, Einsparungen bei den Sachkosten und der Straßenunterhaltung, die Eigenkapital-Rückführung, Erhöhung der OGS-Beiträge, der Zweitwohnungssteuer und nicht zuletzt der Steuerhebesätze. So steht für die Hückeswagener in 2022 nach einigen Jahren der Stagnation wieder eine Erhöhung der Grundsteuer B an, dieses Mal um zwölf Hebesatzpunkte auf 710 Prozent. Zum Vergleich: Vor dem Gang ins HSK im Jahr 2015 lag sie bei 435 Prozent.

Der für 2022 vorgesehene städtische Haushalt ist mit einem Gesamtvolumen von knapp 39 Millionen Euro erneut ein „Schwergewicht“: Gesamterträgen von 36,019 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 38,755 Millionen gegenüber – das bedeutet ein Defizit von gut 2,736 Millionen Euro. „Das mindert die allgemeine Rücklage und damit das Eigenkapital“, nannte Isabel Bever zwei wichtige Folgen. Für 2023 rechnet die Kämmerei mit einem Defizit von 2,1 Millionen Euro, ehe – wie geplant – in 2024 nach aktuellen Berechnungen mit etwa 190.000 Euro erstmals wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden kann. Fazit der Stadtkämmerin: „Der Haushaltsausgleich wird 2024 erreicht.“ Immerhin hat die Corona-Pandemie offenbar doch nicht so stark ins Kontor geschlagen, wie anfangs befürchtet. „Die ersten Szenarien sind so nicht eingetreten“, berichtete Isabel Bever. Auch habe die staatliche Unterstützung geholfen, so dass nach einer ersten Verunsicherung im vorigen Jahr eine Erholung eingesetzt hatte. „Für dieses Jahr zeichnet sich mit rund 9,7 Millionen sogar ein Spitzenertrag bei der Gewerbesteuer ab“, berichtete sie erfreut. Letztlich habe es deutlich weniger pandemiebedingte Belastungen in Hückeswagen gegeben. Die Stadtkämmerin hatte aber auch weniger erfreuliche Zahlen „im Gepäck“. So wird das Eigenkapital weiter schrumpfen – bis Ende 2024, dem voraussichtlichen Ende des Haushaltssicherungskonzepts, auf etwa 22 Millionen Euro. 2006 hatte die Eigenkapitaldeckung noch fast 57 Millionen Euro betragen.

Die Personal- und Versorgungskosten der Stadt liegen laut Haushaltsansatz bei 7,9 Millionen Euro – das ist erneut fast ein Fünftel (21 Prozent) der Gesamtaufwendungen. Die Sach- und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Energiekosten und Unterhaltung städtischer Einrichtungen, betragen zirka 8,9 Millionen Euro. Alleine etwa 43 Prozent der Gesamtausgaben sind den Transferaufwendungen mit 16,6 Millionen Euro zuzurechnen. Den größten Anteil daran hat, wie immer, die Kreisumlage mit der Rekordsumme von 15,3 Millionen Euro – sie lag 2006 noch bei etwa acht Millionen Euro und wird bis 2025 womöglich auf 16,7 Millionen Euro steigen.

Etwa 21,9 Millionen Euro will die Stadt Hückeswagen 2021 aus Steuern und anderen Erträgen erzielen. Den größten Anteil an den Erträgen hat der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (8,2 Millionen), gefolgt von der Gewerbesteuer (7,6 Millionen Euro). Der Anteil der Grundsteuer B liegt bei 3,6 Millionen Euro. Weitere Einnahmen der Schloss-Stadt sind die Schlüsselzuweisung (3,0 Millionen Euro) und Zuweisungen des Landes (860.000 Euro).

(büba)