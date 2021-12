Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kindertheater mit Harfenklängen

Hückeswagen Andrea und Tom Daun präsentierten im Kultur-Haus die Geschichte „Jan und Jules Weihnachtswunder“. Autorin Andrea Daun las, ihr Mann Tom untermalte die Geschichte an der Harfe.

Mit einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte verkürzten sich die jungen Besucher des Kultur-Haus Zachs am Samstagvormittag die Wartezeit auf die bald anstehende Bescherung: Autorin Andrea Daun gastierte in der Kulturstätte und las aus ihrem Buch „Jan und Jules Weihnachtswunder“ vor, musikalisch untermalt von ihrem Mann Tom Daun an der Harfe.

Saft schlürfend und schokolierte Erdnüsse mampfend, saßen die Kinder gespannt vor der hell erleuchteten Bühne, wo eine kleine, verschneite Waldszenerie mit zwei Figuren aufgebaut war. Andrea Daun saß lächelnd mit einem Buch in der Hand im Rampenlicht, ihr zur Seite, ihr Mann mit einer wunderschönen keltischen Harfe. Alles war vorbereitet für diese besondere Märchenstunde, in die die Kinder, einige gar tiefenentspannt in den Armen ihrer Eltern sitzend, problemlos hineintauchten.

Die Geschichte aus der Feder von Andrea Daun selbst erzählt ein kleines Weihnachtswunder, dass die beiden Hauptfiguren Jan und Jule erleben. Die Geschwister im Kindergartenalter verlaufen sich mitten in einem Schneegestöber im Wald und werden von einem Höhlenlöwen aus einer alten Sage gefunden und zur Hilfe gebeten. Der Löwe ist nämlich verletzt, hat einen Splitter im Rücken. Die Kinder zunächst zaghaft, dann vertrauensvoll und mutig, verarzten ihn und verbringen schließlich die Nacht geschützt in dessen Höhle. Am nächsten Morgen bringt der Löwe die Kinder an einen sicheren Ort, an dem die Eltern sie finden können. Von Mutter und Vater in die Arme geschlossen, geht es heim in die warme Stube zur Bescherung. Zwischendurch singen und stimmen die Kinder in der Geschichte immer wieder ihnen bekannte Weihnachtslieder an. Und auch die Gäste im Kultur-Haus Zach summten freudig mit, jedes Mal, wenn Harfenist Tom Daun die Melodien aus der Geschichte erklingen ließ.