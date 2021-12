Monheim Kulturwerke : Kultur-Kutsche rollt durch Berliner Viertel

Die Kulturkutsche hielt auch am Seniorenheim der Diakonie Aprath am Berliner Platz in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Duo Stereo Naked begeistert mit folkigen Weihnachtssounds. Auf ihrem Weg durchs Berliner Viertel machte sie am Diakoniezentrum halt und passierte auch den Ernst-Reuter-Platz.

Mit dem Weihnachtslied „Es ist ein Ros` entsprungen“ eröffnet Stereo Naked das Konzert des dritten Adventssonntags, indem es den Klassiker in ein durchaus weihnachtlich bedächtiges Folk-Arrangement verpackt. „Jeden Sonntag bieten wir mit der Kultur-Kutsche unterschiedliche musikalische Stilrichtungen, so gab es zum Auftakt Songs nach Art von ,American Christmas’, und am zweiten Advent Weihnachtslieder im Jazz-Gewand“, erklärt Marc Schönberger von den Monheimer Kulturwerken. „Wir versuchen mit dieser Aktion insbesondere auch soziale Einrichtungen zu besuchen und gleichzeitig Abwechslung in deren Nachbarschaft zu bringen“, ergänzt Kollegin Stephanie Riemenschneider. „Die Resonanz ist jedenfalls sehr gut, häufig werden wir mit unserer Kutsche sehnsüchtig erwartet. Mal sehen wie es bei unserer nächsten Station, dem Ernst-Reuter-Platz, aussieht“, sagt Schönberger. Letzter Halt an diesem Samstag ist am Nachmittag der Weihnachtsmarkt in der Altstadt.