Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert bleibt weiter über 350

Kreis Mettmann 84 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt für Montag. Seit Freitag gab es knapp 15.000 Booster-Impfungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 3016 Infizierte erfasst, 84 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 307 (+7; 8 neu infiziert), in Haan 142 (+6; 6 neu), in Heiligenhaus 201 (-1; 2 neu), in Hilden 329 (+14; 15 neu), in Langenfeld 357 (+14; 16 neu), in Mettmann 225 (+5; 6 neu), in Monheim 329 (+9; 10 neu), in Ratingen 531 (+13; 14 neu), in Velbert 511 (+14; 14 neu) und in Wülfrath 84 (+3; 3 neu).