Mit Eisbahn und Almhütte : Sternenzauber in Monheim startet

Am heutigen Freitag wird der Monheimer Sternenzauber eröffnet. Foto: RP/Thomas Lison

Monheim Ab dem heutigen Freitag locken wieder Eisbahn und Almhütte vors Rathaus.

(RP) Der leuchtende Monheimer Sternenzauber versüßt bereits zum siebten Mal die Vorfreude auf Weihnachten. Ab heute, 26. November, bis zum 9. Januar laden die kostenfrei nutzbare Eislaufbahn und die Schlemmer-Almhütte vor dem Rathaus wieder zu Eislaufrunden und Gaumenfreuden ein. Ob das Eislaufen nur mit Nachweis einer Impfung oder Genesung oder auch mit einem negativen Corona-Test möglich ist, steht noch nicht fest. Aktuelle Informationen wird es unter www.monheim.de/sternenzauber geben.

Die feierliche Eröffnung des Monheimer Sternenzaubers findet am heutigen Freitag um 16 Uhr statt. Bürgermeister Daniel Zimmermann, zwei bekannte Eisprinzessinnen und ihr Schneemann wollen gemeinsam die Eislaufbahn freigeben und die Weihnachtsbeleuchtung anknipsen. In den Bäumen an der Krischerstraße und am Alten Markt hängen wieder rund 150 leuchtende Sterne, an den Laternen in der Innenstadt strahlen mehr als 60 Sternenschweife.

Erstmals wird auch die neugestaltete Heinestraße mit elf stimmungsvollen Leuchtelementen erhellt. Am Ernst-Reuter-Platz leuchten 19 Laternen, rund 50 Sterne und Kugeln hängen in fünf Platanen und in acht Bäumen wachsen Lichterketten mit. Die Elemente bestehen zu 100 Prozent aus Biowerkstoffen, sind recycelbar und wirken auch bei Tageslicht. Am ersten Adventswochenende installierten Ehrenamtliche vier 3D-Kerzen und rund 60 LED-Bögen mit Sternen an der Baumberger Hauptstraße.

Im Anschluss an die Eröffnung beginnt in der Innenstadt eine lange Einkaufsnacht – die Polarnacht. An der Alte Schulstraße und der Krischerstraße sind zahlreiche Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet und locken mit Rabatt-Aktionen und weihnachtlichen Überraschungen. An vier Ständen an der Eislaufbahn gibt es kreative Geschenkideen. „Das ist die perfekte Gelegenheit, abseits der gewohnten Öffnungszeiten erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen“, lädt Citymanagerin Romy Klaubert zu Besuchen ein. „Für die passende Atmosphäre sorgen wandelnde Schneeflöckchen und stimmungsvolle Musik.“

An der Alte Schulstraße gibt es Indie-Pop von Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf, an der Heinestraße Soul-Rock-Pop von Sophia Wannschaffe, vor dem Monheimer Tor Folk und Rock von Jaimi Faulkner und an der Krischerstraße Kontrabass, Banjo und Harmonie-Gesang von Stereo Naked. „Am Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher zuschauen, wie eine Eisskulptur entsteht. Was es wird, verraten wir aber noch nicht“, macht Klaubert neugierig.

Wer beim Einkaufen Hunger bekommt, kann sich auch in der Polarnacht auf ein breites kulinarisches Angebot freuen. Neben den winterlichen Gerichten der Almhütte an der Eislaufbahn und Waffeln des Eiscafés Dolomiti am Busbahnhof gibt es Bio-Snacks, heißen Eintopf und alkoholfreien Punsch im Unverpackt-Laden „Hy“ und einen Burgertruck an der Krischerstraße.

Polarnacht-Einkäufer haben die Chance, sich mit einem kleinen Geschenk zu belohnen: Wer Quittungen der Polarnacht fotografiert und per E-Mail an sternenzauber@monheim.de sendet, kann Gutscheine für Monheimer Geschäfte gewinnen. Infos zum Gewinnspiel und Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.monheim.de/sternenzauber im Bereich „Polarnacht“.

Zudem werden alle Einkäufe bei den teilnehmenden Händlern während der Polarnacht mit doppelten Punschpunkten belohnt. Bis zum 31. Dezember gibt es für jeden Einkauf über 5 Euro bei den teilnehmenden Monheimer Lokalhelden einen Punschpunkt – am 26. November zwischen 16 und 21 Uhr sind es zwei Punkte. Zehn Punkte können unter dem Motto „Treue bringt Tasse“ gegen eine Monheimer Sammeltasse eingetauscht werden. In diesem Jahr zeigt die Tasse Baumberger Sehenswürdigkeiten.