Handball, Regionalliga : Die SGL und das große Flattern

Eine positive Nachricht des Wochenendes von der SG Langenfeld: Auch Kreisläufer Antoine Baup (am Ball) hat beim Handball-Regionalligisten verlängert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Es zieht sich durch die Saison in der Handball-Regionalliga – die Langenfelder scheinen Angst vor dem Gewinnen zu haben. Am Sonntag führen sie in Dinslaken in Hälfte zwei mit vier Toren und verlieren 30:31. Das heißt Abstiegskampf.