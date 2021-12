Das müssen Sie dazu wissen : Kinderimpfungen des Kreises Mettmann starten am Freitag

In den USA werden Kinder zwischen fünf und elf Jahren schon seit Anfang November geimpft. Foto: picture alliance / Laci Perenyi/Laci Perenyi

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt bereitet mit Hochdruck die Corona-Impfungen für Kinder vor. Ab Freitag macht der Kreis ein Impfangebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahre. Eltern müssen im Vorfeld einen Termin vereinbaren.

Die Corona-Impfungen für Kinder starten in Hilden, Haan und den anderen Städten des Kreises Mettmann an diesem Freitag, 17. Dezember. Das Gesundheitsamt bietet Eltern die Möglichkeit, Termine für ihre Kinder zu vereinbaren, bestätigte Kreissprecherin Katharina Krause. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Impfungen.

Wo finden die Impfungen statt? Der Kreis bietet die Impfungen für Kinder in den dezentralen Impfstellen an. In Hilden stellt beispielsweise die Klinik im Park an der Hagelkreuzstraße 37 Räume zur Verfügung, in Haan befindet sich die Impfstellen auf dem Gelände der ehemaligen Landesfinanzschule an der Kaiserstraße 10-14. Die Hauptlast der Corona-Impfungen für Kinder tragen aber die Kinderärzte. Bereits Mitte der Woche sollen sie die ersten Vakzin-Lieferungen erhalten.

Wie komme ich an einen Termin? Der Kreis schaltet für die Terminvereinbarung ein Online-Tool frei. Dort können Eltern ihre Kinder in einer der sechs dezentralen Impfstellen des Kreises für die Impfung anmelden. Zu finden ist das Termin-Portal unter der Adresse www.kreis-mettmann-corona.de, sobald es freigeschaltet ist.

Wann geht es los? Die ersten Kinder sollen an diesem Freitag, 17. Dezember, geimpft werden. Die dezentralen Impfstellen, die freitags geöffnet haben (Hilden, Erkrath, Langenfeld) schränken dafür die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit ein und schließen für Impfungen ohne Termin bereits um 14 Uhr. Nahtlos starten die Impfungen für Kinder, die am Freitag bis 18 Uhr laufen sollen. Der Kreis gibt die Impfzeiten über Freitag hinaus noch rechtzeitig bekannt.

Was wird verimpft? Für die Impflinge zwischen fünf und elf Jahren ist ausschließlich der niedriger dosierte und anders abgefüllte Biontech-Kinderimpfstoff vorgesehen. Es sind ebenfalls zwei Impfungen nötig, die in einem Abstand von drei bis sechs Wochen verabreicht werden.

Wer wird geimpft? Die zusätzlichen Impfsprechstunden sind ausschließlich für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gedacht. Zunächst sollten alle Kinder mit Vorerkrankungen wie Asthmatiker oder Kinder mit Herzfehler geimpft werden, das zumindest war die Vorgabe der Ständigen Impfkommission (Stiko). Doch laut Kreissprecherin Katharina Krause hat es zwischenzeitlich einen Impferlass des nordrhein-westfälischen Ministerium für Gesundheit gegeben, an dem sich auch die Ärzte im Kreis Mettmann orientieren. Demnach können alle Kinder geimpft werden, auch die ohne Vorerkrankung. Die Impfungen der Kinder nehmen in den dezentralen Impfstellen des Kreises Mettmann Kinderärzte vor, die laut Kreissprecherin Katharina Krause im Vorfeld auch die Beratungsgespräche führen.

Was muss man zur Impfung mitbringen? Wie auch bei der Impfung von Jugendlichen oder Erwachsenen muss der Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert-Koch-Instituts ausgefüllt werden, am besten bereits im Vorfeld. Außerdem müssen Eltern den Einwilligungsbogen vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen mitbringen. Zu finden sind beide Dokumente unter anderem auf der Corona-Informationsseite des Kreises unter der Adresse www.kreis-mettmann-corona.de im Netz.

Wird auch in Kitas und Schulen geimpft? Einige Städte und Kreise in Deutschland möchten auch in Schulen und Kitas Impfangebote machen, um über das niedrigschwellige Angebot möglichst viele Kinder zu erreichen. Das sei im Kreis Mettmann vorerst nicht geplant, erklärt Kreissprecherin Katharina Krause.