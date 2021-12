Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve löst die Pflichtaufgabe

Langenfeld Achter Sieg im zehnten Spiel für die SG Langenfeld II: In der Handball-Verbandsliga gibt es ein 25:23 gegen Schlusslicht Mülheim/Styrum. Der Tabellenzweite weiß aber, dass die „Kaliber noch kommen“. Bereits Dienstag geht es gegen den Dritten aus Ratingen.

Im südlichen Ruhrgebiet bot das Aufeinandertreffen dabei „keinen schönen Abend“: In der Halle der Mülheimer war kurzfristig die Heizung ausgefallen, die Gastgeber traten mit nur acht Feldspielern an. Trotzdem leistete die HSG gute Gegenwehr, und die Langenfelder Abwehr bekam zu lange keinen Zugriff auf das gegnerische Angriffsspiel. Dann aber zeigte der Favorit seine Qualitäten. Nur neun Gegentore in der zweiten Spielhälfte, eine gar ganz weiße Weste in den letzten fünf Minuten der Partie – eine blitzsaubere Leistung.