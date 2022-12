Konzert in der Pauluskirche in Hückeswagen Stehende Ovationen fürs Oratorium

Aber nicht nur als musikalisches Gerüst und Chorbegleitung fungierte das Orchester, es war in gewisser Weise auch eine Art Handlauf für die Rezitatitive und Arien der vier hervorragenden Solisten. Die rundeten das Weihnachtsoratorium nämlich auf ihre ganz individuelle Art und Weise ab. Nicht nur war es eindrucksvoll, die unterschiedlichen Stimmlagen die Weihnachtsgeschichte singend erzählen zu hören. Dabei überzeugten alle vier Sänger gleichermaßen. Sei es nun Markus Auerbach, der besonders in seiner Bass-Arie in Kantate V zur Oboen-Begleitung brillierte, während der basso continuo im Hintergrund die harmonischen und strukturierenden Fäden zog. Sopranistin Veronika Madler sang schon einmal von der Kanzel herab, was ihre Darbietung tatsächlich noch etwas eindrucksvoller werden ließ. Michael Brauers Tenor hatte einen gewissen Schmelz in der Stimme, der genauso gegen die mit weiterem Verlauf des Konzerts langsam doch in die Beine kriechenden Kälte wirkte, wie der warme Alt von Cornelia Orendi.