In Hückeswagen Jugendliche basteln eigene Krippenwelten in der Weihnachts-Schreinerei

Peter Goldstraß und Krippen – das ist eine Kombination, die viele Hückeswagener, vor allem die, die in der katholischen Kirchengemeinde aktiv sind, aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr gut kennen. Auch im Zusammenhang mit dem Thema Rä-te-ma-teng, dem liebenswerten Kolping-Kinder-Karnevalszug, ist Peter Goldstraß in der Vergangenheit sehr oft als fantasievoller Wagenbauer in Erscheinung getreten. Die Krippen in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt baut der 77-Jährige in der Regel zusammen mit einer Helfergruppe auf – angelehnt sind die Szenen an das jeweilige Lesejahr der Evangelien. Jetzt aber sind in seiner Werkstatt in Kleinberghausen vier Mädchen zugange, um vom Wissen des Kolping-Bruders zu profitieren. „Nach dem Martinszug sind wir auf Peter zugegangen, um ihn zu fragen, ob er uns bei unserem Projekt helfen kann“, sagt Antonia Pohl, die in der Kolpingjugend aktiv ist.