Kirche in Hckeswagen Adventsgottesdienst im Pferdestall

Kollekte Das Geld, das bei diesem Reitergottesdienst passenderweise in einem Reithelm gesammelt wurde, soll in diesem Jahr an bedürftige Familien in der Ukraine gespendet werden. „Wir haben tatkräftige Organisatoren direkt vor Ort, die dafür sorgen, dass die Winterhilfe auch gezielt an die gebeutelten Familien verteilt wird“, erklärte Pastorin Anke Mühling. Sie zeigte auf die Gottesdienstgäste, deren Atem sich bei jeder Liedstrophe in kleine weiße Wölkchen verwandelte. „Wir zittern schon nach 30 Minuten in dieser Kälte. Die Menschen in der Ukraine frieren den ganzen Winter.“