Baumaßnahme an der Schnabelsmühle in Hückeswagen Umbau Sportplatz-Gebäude frühestens ab Sommer 2023

Die Baugenehmigung liegt schon seit Mai 2021 vor, also seit gut anderthalb Jahren – aber sichtbar voran geht es nicht. Und so wird das auch erst einmal bleiben. Grund dafür ist, dass der Bau finanziell zu 90 Prozent aus dem „Investitionspakt Sportstätten“ gefördert wird. Es handelt sich dabei um ein Programm des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verbesserung der Sport-Infrastruktur in Städten und Gemeinden. Nach der ersten Förderzusage vor zwei Jahren ließ der finale Förderbescheid dann erst einmal lange auf sich warten. Das Land hatte ihn für Anfang 2022 angekündigt, tatsächlich ging er aber erst Ende Oktober im Hückeswagener Rathaus ein. Zwischenzeitlich ruhten die weitere Planung und die Ausschreibung, die nun erst nach Eingang des Förderbescheids wieder angelaufen ist.