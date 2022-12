In der Kreuzkirche in Hückeswagen Weihnachtskonzert mit besinnlichen, aber auch beschwingten Tönen

Im Vorjahr fand das Weihnachtskonzert der „Joyful Gospels“ noch vor leeren Stuhlreihen in virtueller Form statt. Das war am Samstagabend ganz anders. Da war in der Kreuzkirche kein Sitzplatz mehr frei, als die in blau-schwarz gewandeten Sängerinnen und Sänger ihre Bühne betraten und mit einem sehr besinnlichen ersten Block in das Konzert einstiegen. Begleitet wurde der Chor erstmals durchgängig von Dr. Thomas Hilger am Klavier. Die Lieder boten in erster Linie zurückhaltende Klänge, mehr Besinnlichkeit als Ausgelassenheit.