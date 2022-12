Schule in Hückeswagen Förderschule soll eigenen Strom erzeugen

Auch die Schloss-Stadt soll grüner werden. So verwundert es kaum, dass die Förderschule Nordkreis eine Photovoltaik-Anlage – kombiniert mit einem Batteriespeicher – aufs Dach bekommen soll. Mit diesem Thema beschäftigt sich jedenfalls der Stadtrat in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr am Freitag, 16. Dezember, 17 Uhr, im Gemeindezentrum Lindenberg.