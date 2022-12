Offener Adventskalender in Hückeswagen Feuerzangenbowle und Ballonengel

Es ist ganz ungewöhnlich, aber am Freitagabend ist das Geschäft von Ballonmeister Frank Jeschke am Montanuskreisel noch gemütlich erleuchtet, sobald man den schön eingerichteten Raum betritt, kommen einem der Duft von Glühweingewürzen und passende Weihnachtsmusik entgegen. Natürlich liegt auch der Geruch von Luftballons in der Luft. „Aber den riechen wir schon gar nicht mehr“, sagt Frank Jeschke lachend. Was an diesem Freitagabend nach Ladenschluss ansteht, ist Teil des diesjährigen „Offenen Adventskalenders“, den Irmgard Hannoschöck in Zusammenarbeit mit der Diakonie Fachstelle Sucht nach der unfreiwilligen Corona-Pause in diesem Jahr endlich wieder hat organisieren können. „Wir sind zum ersten Mal mit dabei, eigentlich hätten wir das gerne schon früher mal gemacht, aber irgendwie haben wir immer die Fristen zur Anmeldung verpasst“, sagt der Ballonmeister schmunzelnd.