Kirche in Radevormwald Konzert sorgt für eine wohltuende Auszeit

Es gab Zeiten, da standen Besucher der kirchlichen Weihnachtskonzerte in den Gängen, weil sämtliche Plätze belegt waren. Zeiten, in denen der Altarraum mit so vielen Musikern besetzt war, dass man sie kaum zählen konnte. Es sind lang zurückliegende Zeiten. Ein Orchester gibt es in der Lutherischen Kirche schon lange nicht mehr, und auch die Kirchenbänke füllen sich selbst zu einer Traditionsveranstaltung wie dem alljährlichen Adventskonzert nur noch punktuell. Ganz auf die musikalische Verarbeitung eines der größten Kirchenfeste zu verzichten, das wollte Kantorin Angelika Kozinowski-Werler trotzdem nicht. Zum Glück, denn sonst hätte es am späten Samstagnachmittag kein so schönes und besinnliches Adventskonzert in der lutherischen Gemeinde gegeben.