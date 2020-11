Hückeswagen reagiert auf neue Corona-Verordnung : Stadtverwaltung schränkt ihren Service weiter ein

Bürgermeister Dietmar Persian appelliert an die Hückeswagener: „Bitte halten Sie sich an die Einschränkungen.“ Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die neue Corona-Schutzverodnung hat auch Auswirkungen auf die Stadt. Das Bürgerbüro bittet darum, auf nicht notwendige Termine zu verzichten. Bürgermeister Persian appelliert, sich an die Einschränkungen zu halten.

Das Coronavirus hat – bildlich gesprochen – die Daumenschrauben noch einmal angezogen. Die Infektionszahlen steigen beinahe täglich auf neue Rekordwerte, weswegen die Bundesregierung ab heute, Montag, gegensteuern will und wieder strengere Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen hat. Ziel ist es, die stetig steigenden Fallzahlen der Corona-Infektionen in den Griff zu bekommen. Das Land hat dazu eine neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, die unter anderem alle Veranstaltungen untersagt, und auch gastronomische Betriebe müssen bis Ende November wieder schließen.

Bürgermeister Dietmar Persian appelliert nun an die Menschen in der Schloss-Stadt, diese Einschränkungen ernst zu nehmen: „Der starke Anstieg der Infektionen auch in Hückeswagen ist sehr beunruhigend. Wir können dies nur eindämmen, wenn wir alle unsere Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren.“ Sein eindringlicher Appell: „Bitte halten Sie sich an die Einschränkungen!“