Kultur in Hückeswagen : Shamrock Duo spielt Lieder zum Samhain-Fest

Hilde und Jupp Fuhs traten am Samstag als Shamrock Duo im Kultur-Haus Zach auf. Foto: Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Bei der letzten Veranstaltung verzauberte das Shamrock Duo mit irisch-keltischer Musik das Publikum im Kultur-Haus Zach.

Von Heike Karsten

Es war die letzte Veranstaltung vor dem zweiten Lockdown, zu der Stefan Noppenberger vom Trägerverein die überschaubare Zahl an Gästen am Samstagabend im Kultur-Haus Zach begrüßte. Zum geschätzt neunten Mal waren Hilde und Jupp Fuhs als Shamrock Duo auf der Bühne. Keltic und Irish Folk ist die Spezialität der Künstler und das passend zu „Samhain“, eines der vier großen irisch-keltischen Feste. Es läutet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November die kalte Jahreszeit ein, während Hexen, Vampire und Untonte herumgeistern und das Böse vertreiben.

Gleichfalls mystisch waren auch die Lieder und Geschichten des Duos. Teilweise alte traditionelle, aber auch selbstgeschriebene Stücke besang Hilde Fuhs mit ihrer außergewöhnlich wandelbaren Altstimme, während sie sich selbst an der Harfe, Mandola oder Concertina begleitete. Jupp Fuhs sorgte mit der Bodhrán und „Spoons“ für den mitreißenden Rhythmus oder auch am Streichpsalter für den geheimnisvollen Hintergrundton.

Die Geschichten und Liedtexte handelten von einem Dorf, das nur alle 100 Jahre aus dem Moor emporsteigt, von einem Wassermann mit Whisky-Keller am Meeresgrund, von Zauberern und natürlich von der Liebe. Von gefühlvollen Straßenballaden bis zum fröhlich-fetzigen Trinklied reichte das abwechslungsreiche Programm. Für die Zuschauer Jürgen und Karin Weile war es eine willkommene Abwechslung in der Corona-Krise. „Es ist ein schöner und inspirierender Ansatz, mit der Situation umzugehen“, sagten die Remscheider, auf die die Musik des Shamrock Duos eine positive Wirkung in einer nur bedingt positiven Zeit hatte. „Ich bin auch beeindruckt von der Bandbreite der Stimme der Sängerin“, fügte Jürgen Weiler hinzu. Reiner Marx und Else Windgassen hören gerne irische Musik. Ihnen gefiel besonders die Atmosphäre, die das Duo erzeugte. „Es ist eine wunderschöne Musik, toll, dass die Beiden trotz Corona auftreten“, sagten die Gäste.

Die Zuschauer nahmen es in Kauf, dass die Mund-Nasen-Masken während des Konzerts erstmals auch am Platz aufbehalten werden mussten. Nur scherzhaft, da nicht erlaubt, forderte Jupp Fuhs das Publikum zum Tanzen auf: „Wir haben extra darum gebeten, nicht so viel Leute reinzulassen, damit Platz zum Tanzen bleibt.“