Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Naturnah leben auf nur drei Höfen

Alle Generationen fühlen sich wohl in Neuenherweg (v. l.): Priyanka Schäfer (21), Steffi Sieberg (42), Magdalene Schäfer (92) und Elke Frerking (60). Foto: Jürgen Moll

Neuenherweg In der kleinen Hofschaft im Nordosten von Hückeswagen ist es zwar sehr abgeschieden, doch die Anwohner schätzen die Lage zwischen Wäldern und Wiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es grenzt beinahe schon an Radevormwald, gehört aber noch zu Hückeswagen. Und wer nach Neuenherweg fahren will, der muss zudem einige Kurven und Höhenmeter überwinden. Führt der Pixberg schon steil nach oben, geht es zur kleinen Hofschaft mit drei Höfen, in denen derzeit sieben Parteien wohnen, noch ein paar Meter weiter bergan. Es ist sehr ruhig, wenn man kurz vor Herweg rechts abbiegt und die kurze Strecke zu den Wohnhäusern fährt.

„Ja, das kann man so sagen – Natur pur hier oben“, sagt Mark Sieberg, der in Neuenherweg aufgewachsen ist. Seine Frau Steffi ist gebürtige Kölnerin und lebt seit 2007 in der kleinen Hofschaft. „Ich komme eigentlich aus der Großstadt, fühle mich aber hier sehr wohl in der Natur“, versichert sie. Nur zwei Höfe habe es bis 1972 gegeben, berichtet Rolf Schäfer, der ebenfalls in Neuenherweg aufgewachsen ist, das bis zur Gebietsreform noch Heidt hieß.

Info Heutiger Oberbergischer Kreis besteht seit 1975 Köln-Gesetz Durch das sogenannte Köln-Gesetz wurde zum 1. Januar 1975 der Oberbergische Kreis im Zuge der kommunalen Neugliederung in seiner heutigen Form neugebildet. Umstrukturierung Aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis wurden etwa Engelskirchen, Lindlar und Wipperfürth eingemeindet, aus dem aufgelösten Rhein-Wupper-Kreis kamen Hückeswagen und Radevormwald hinzu. Einwohnerzahl Der Oberbergische Kreis hatte im vorigen Jahr 272.320 Einwohner, im Vergleich dazu: 1993 waren es nur 79.105.

„Der Name Neuenherweg rührt natürlich vom benachbarten Herweg. Das wiederum dürfte seinen Namen von dem mittelalterlichen Heer-Weg – einer Heer-, Handels- und Pilgerstraße – haben, der vom Johannesstift über die heutige Bundesstraße in Richtung Radevormwald führte“, erläutert er.

1972 sei der dritte Hof als Altenteil seiner Familie gebaut worden. Denn einfach so zu bauen, sei in den Außenbezirken der Schloss-Stadt natürlich nicht möglich. Lediglich die Landwirte dürften dies auf ihren Ländereien – eben für das Altenteil. „Ich habe eine alte Katasterkarte, die von 1918 datiert. Da waren nur zwei Höfe zu sehen – inklusive der drumherum liegenden Ländereien“, sagt Schäfer. Herwegs wiederum gebe es im Bergischen sehr viele, das sei kein besonders auffälliger Name.

Man müsse schon Naturliebhaber sein, um in einer so abgelegenen und kleinen Hofschaft wie Neuenherweg leben zu können, unterstreicht Elke Frerking, die Frau Rolf Schäfers, die es 1994 aus Norddeutschland ins Bergische gezogen hat. „Wir merken das auch daran, wenn es an die Vermietung unserer Einliegerwohnung geht. Das ist dann nicht ganz einfach. Wir haben uns ja eine Familie gewünscht, da ein wenig Leben natürlich immer schön ist“, sagt Elke Frerking. Man sei allerdings immer und für alles auf das Auto angewiesen, das habe so manchen Interessenten abgeschreckt. „Dafür hat man den unschlagbaren Vorteil, dass man einfach aus der Haustür hinaus ins Grüne gehen kann“, sagt sie. Rolf Schäfer sagt zwar schmunzelnd: „Das Leben fängt hier eigentlich mit 15 Jahren an – wenn man ein Moped bekommt.“ Allerdings würden sich die Kinder hier dennoch sehr wohl fühlen, versichert Steffi Sieberg. „Die leben so naturnah hier, das ist toll. Wenn sie sagen, dass sie ,mal rausgehen’, dann wissen wir, dass sie entweder in dem Wald sind – oder eben im anderen.“ Ihr Mann ergänzt: „Und wenn sie da nicht sind, dann finden wir sie auf der Wiese bei den Kühen.“

Genauer gesagt, bei Ochse Berti und Kuh Bella. „Das sind die beiden Tiere, die von unserer früheren Landwirtschaft noch übriggeblieben sind“, erzählt Elke Frerking. Ihr Mann ergänzt: „Ich habe früher Angus-Rinder gezüchtet.“ Seine Familie habe früher noch bis zu 50 Kühe gehabt.

Es sei ein gemütliches Beisammensein in Neuenherweg, betont Steffi Sieberg. „Wenn man mal seine Ruhe haben will, dann kann man die Tür auch zumachen. Aber insgesamt sind die Kontakte untereinander sehr gut.“ Sie habe auch festgestellt, dass sie gerade mit Elke Frerking und ihrer Schwiegermutter Magdalene Schäfer einige Interessen und Gemeinsamkeiten teile. „Wir gehen etwa zusammen auf Kräuterseminar und unternehmen viel gemeinsam“, sagt sie. Die junge Familie habe auch Hühner, Hasen und Katzen – bei deren Versorgung würde man sich ebenso gegenseitig unterstützen wie bei Bella und Berti. „Man braucht hier definitiv für die Kinder keine Spielplätze wie in der Stadt – einfach Gummistiefel und Matschhose an und raus in die Natur“, sagt Steffi Sieberg und lacht.