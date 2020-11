Kommunalpolitik in Hückeswagen : Was sich manche Hückeswagener wünschen

Hückeswagen De Erwartungen der Bürger an den neuen Stadtrat dürften groß sein. Unsere Redaktion hat sich einmal bei den Bürger umgehört und einige Stimmen dazu eingefangen.

Gewählt wird in der Kommunalpolitik nur alle fünf Jahre. Dann haben die Bürger die Möglichkeit, die Geschicke ihrer Kommune für die kommenden Jahre zumindest über ihre Ratsvertreter mitzubestimmen. Entsprechend groß dürften die Erwartungen der Bürger an den neuen Stadtrat sein, der am Dienstag, 17 Uhr, zu seiner konstituierenden Sitzung im Forum an der Weststraße zusammenkommt. Unsere Redaktion hat einige Stimmen dazu eingefangen.