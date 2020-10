Grundschule in Hückeswagen : Bunte Spielekisten für Grundschüler

Die Waschbärenklasse (1a), Lehrerin Gundula Karnstein und die Schul-Sportbeauftragte Danica Kirschey (r.) nehmen die Kisten von Jens Bollmann (Förderverein) entgegen. Foto: I. Schröder

Wiehagen Ursprünglich wurden in den Pausen Spielgeräte durch die Viertklässler an die Mitschüler herausgegeben. Durch die verschobenen Pausenzeiten, und weil die Schüler außerhalb ihres Klassenverbundes keinen Kontakt zueinander haben dürfen, ist das jetzt nicht mehr so möglich.

Nicht zuletzt an den Schulen ist wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schutzverordnungen vieles anders, als es einmal war. „Uns ist es dennoch sehr wichtig, den Kindern möglichst viel Spaß in den Bewegungspausen zu ermöglichen“, stellte jetzt Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule Wiehagen, klar. Ursprünglich wurden in den Pausen Spielgeräte durch die Viertklässler an die Mitschüler herausgegeben. Durch die verschobenen Pausenzeiten, und weil die Schüler außerhalb ihres Klassenverbundes keinen Kontakt zueinander haben dürfen, „können wir die Pausenausleihe zurzeit nicht durchführen“.

Um den Kindern dennoch viel Spaß und Zerstreuungsmöglichkeiten in den Pausen ermöglichen zu können, hatte das Lehrerkollegium die Idee, für jede Klasse eine eigene Spielekiste anzuschaffen. „Auch für den Sportunterricht sind die Kisten eine tolle Ergänzung“, sagt Imke Schröder, zweite Vorsitzende des Fördervereins. Der begab sich auf Sponsorensuche. „Und da im Bergischen der Zusammenhalt und die Unterstützung des Nachwuchses groß sind, waren diese auch schnell gefunden“, berichtet Imke Schröder mit Blick auf die GBS, die BEW und die Bergische Immobilien Wiegand. Ein Restbetrag wurde vom Förderverein übernommen, so dass die Kisten bestellt und an die Schüler ausgegeben werden konnten.

