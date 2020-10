Kultur-Haus Zach Hückeswagen : Nachholtermine für ausgefallene Comedyabende

Hückeswagen Drei Comedyabende hatte der Trägerverein bereits im Vorfeld der Entscheidung der Bundesregierung von Donnerstag abgesagt, nun stehen die Ausweichtermine fest – sofern dann die Einschränkungen wieder aufgehoben sein sollten.

In die zweite Corona-Zwangspause in diesem Jahr geht ab kommendem Montag, 2. November, auch wieder das Kultur-Haus Zach. Müssen doch kulturelle Einrichtungen bis Ende des Monats schließen, weil die Infektionszahlen bundesweit aktuell stark ansteigen. Drei Comedyabende hatte der Trägerverein bereits im Vorfeld der Entscheidung der Bundesregierung von Donnerstag abgesagt, nun stehen die Ausweichtermine fest – sofern dann die Einschränkungen wieder aufgehoben sein sollten. Das berichtet Stefan Noppenberger vom Vorstand des Trägervereins.

Der Auftritt der TV-Moderatorin und Comedian Panagiota Petridou, die mit ihrem Programm „Wer bremst, verliert!“ eigentlich heute, Freitag, im Kultur-Haus Zach zu sehen gewesen wäre, ist jetzt für Samstag, 20. Februar 2021, 20.30 Uhr, vorgesehen. Auch für die Show „Lustig, aber wahr!“ von „Lehrerkind“ Bastian Bielendorfer gibt es einen neuen Termin. Der Comedian sollte ursprünglich am 24. April im oberen Island auftreten, wegen der Corona-Krise wurde der Termin auf den 21. November verschoben. Doch Bielendorfer hatte vor kurzem alle Auftritte bis zum Jahresende abgesagt, so dass er nun am Samstag, 10. April 2021, ab 20.30 Uhr, im Kultur-Haus Zach zu erleben sein wird.