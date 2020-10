Kinder fragen, Helios-Ärzte antworten : Was hört man durch ein Stethoskop?

Was hört man durch ein Stethoskop?

Mit einem Stethoskop kann der Arzt in den Körper hören. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wipperfürth/Hückeswagen Bergische Morgenpost und die Helios-Klinik in Wipperfürth lassen Kleine die Großen alles mögliche fragen. Heute gibt es die Antwort von Marco Wagner, Chefarzt der Inneren Medizin.

Lucas (6) will zum Beispiel wissen: Was hört man eigentlich durch ein Stethoskop? Die Antwort gibt’s von Marco Wagner, Chefarzt der Inneren Medizin: „Du kennst das doch bestimmt, wenn man durch einen Trichter spricht und damit laute Geräusche machen kann. So ähnlich funktioniert auch ein Stethoskop.