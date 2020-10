Katholische Frauengemeinschaft Hückeswagen : Kränze und Plätzchen auf Bestellung

Hückeswagen Wegen der Corona-Pandemie kann der beliebte kfd-Basar in diesem Jahr nicht ausgerichtet werden. Die katholischen Frauen haben sich aber etwas anderes einfallen lassen. Darüber spricht Vorsitzende Beate Knecht im Interview.

Ausgabe Die Bestellungen werden am Samstag, 21. November, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 22. November, von 10 bis 12.30 Uhr, im Gemeindehaus, Weierbachstraße 15, ausgegeben.

Beate Knecht Wir veranstalten den Basar immer am Wochenende vor dem ersten Advent und haben dafür das ganze Gemeindehaus zur Verfügung. Im Erdgeschoss bauen wir einen Trödelstand auf – mit Sachen, die wir das ganze Jahr bei Haushaltsauflösungen oder beim Aussortieren sammeln, die wir noch zu Geld machen können. Das sind Bücher, Schallplatten, aber auch Porzellan und Gläser. Das verkaufen wir wie auf einem Basar; da wird um den Preis gehandelt. Oben, im großen Raum, bieten wir unsere Advents- und Türkränze an, die wir einen Tag vor dem Basar frisch binden. Außerdem gibt es selbst gemachte Marmeladen, Liköre, Öle, Essig, Gebäck und selbst gebastelte Dekoartikel, die gerade im Trend sind. Gute Einnahmen erzielen wir immer mit der gut besuchten Cafeteria; sie kann leider dieses Jahr nicht stattfinden.

Knecht Statt wie bei einem Präsenz-Basar zu kaufen, können die Kränze, Plätzchen und anderes nun vorab bestellt werden. Wir kamen schnell auf die Idee, eine Bestellliste für unsere Mitglieder zu machen. Wir haben sie mitsamt Erläuterung der Aktion schon im September der kfd-Zeitschrift „Frau und Mutter“ beigelegt. Da unsere Mitarbeiterinnen sie meist persönlich verteilen, haben wir sie gebeten, für die Adventsbasar-Bestellung zu werben. Und Anfang November, wenn die nächste „Frau und Mutter“ an die Haushalte verteilt wird, nehmen unsere Frauen die Bestellscheine wieder mit. Da aber auch andere Menschen sonst gerne zu unserem Basar kommen, haben wir auch in der Zeitung darüber berichtet und legen nun Bestelllisten in der Kirche aus, in die man sich bis Samstag, 7. November, eintragen kann. Die Bestellungen können aber gerne auch telefonisch durchgegeben werden.