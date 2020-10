Radfahren in Hückeswagen : ADFC setzt sich für getrennten Weg in den Wupperauen ein

Auch abseits der Trassentreffen kann es, gerade an schönenTagen, auf dem Radweg in den Wupperauen richtig voll werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Radler und Fußgänger könnten künftig getrennte Wege befahren und gehen. Zwei Hückeswagener ADFC-Mitglieder haben dazu jetzt eine Umfrage gestartet. Sie wollen die Meinung der Hückeswagener wissen.

Wenn’s warm ist, die Sonne scheint und Gott und die Welt jede Menge Zeit haben, dann ist „Rush Hour“ auf dem Radweg. Dann sind, etwa im Bereich der Wupperauen, aber nicht nur die Radler auf E-Bikes, Kinderrädern, Rennrädern, Tourenrädern oder Mountainbikes in Massen unterwegs, sondern auch Fußgänger (mit und ohne Kinderwagen), Gassigeher und Inlinskater. Dann wird’s nicht selten voll auf dem gerne genutzten Radweg.

Im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) könnte zumindest in den Wupperauen in absehbarer Zeit Abhilfe geschaffen werden. Hatten doch die Planer des Planungsbüros Lohaus Carl Köhlmos der Verwaltung und der Politik Anfang September im Planungsausschuss vorgeschlagen, den Radweg zu verbreitern, so dass sich ein separater Gehweg nur für die Fußgänger ergibt. Somit soll die Kollisionsgefahr wenigstens ein bisschen entschärft werden.

Bei den beiden Vertretern des Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Alfons Herweg und Matthias Müssener, im Publikum stieß diese Idee sofort auf Sympathie. „Platz wäre genug da“, schreiben sie jetzt in einer Pressemitteilung. Denn auch sie haben feststellen müssen, dass es so manches Mal eng wird, wenn sich Radfahrer und Fußgänger begegnen oder überholen. „Gegen diesen Vorschlag sprachen sich indes Vertreter von CDU und SPD aus“, berichten Herweg und Müssener. Sie hätten vielmehr empfohlen, die bisherige Lösung beizubehalten, „um ,rasenden’ Rennradfahrern nicht auch noch ihre Spur zu geben“. In ihrer Pressemitteilung argumentieren die beiden ADFC-Vertreter: „Würde dieses Argument für alle Verkehrswege gelten, wäre sicher manche Autobahn heute noch einspurig.“

Der ADFC will diese Äußerungen nicht unkommentiert hinnehmen und möchte einmal die Meinung der Hückeswagener erfragen. So würden sie gerne wissen, welche Vorteile separate Wege in den Wupperauen hätten. „Zunächst gilt natürlich für alle Verkehrsteilnehmer schon heute, sich mit gegenseitiger Rücksichtnahme auf der Trasse zu begegnen“, appellieren Herweg und Müssener. Gerade an Wochenenden träfen in den Wupperaue etwa Radfahrer, Fußgänger mit und ohne Hunden, Skater und Inliner aufeinander, dann werde es zwangsläufig sehr eng. „Eine Trennung der Wege würde einfach mehr Platz für alle schaffen“, zeigen sich die ADFC-Vertreter überzeugt.

Als Beispiel für getrennte Wege nennen sie die Nordbahntrasse in Wuppertal: „Da können die Großeltern mit ihren Enkeln über den Fußweg flanieren, und Radfahrer haben genügend Platz, sich zu begegnen und auch zu überholen.“ Das sei ein hervorragendes Beispiel für eine gelungene Verkehrsinfrastruktur. Müssener und Herweg sind sich daher einig, dass sich diese Lösung auch für die Wupperauen anbieten.