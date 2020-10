Blickpunkt Wirtschaft : Voss-Gruppe übernimmt Automobilzulieferer Henzel

Wipperfürth Die Firma Henzel entwickelt insbesondere für batterie-elektrische Fahrzeuge erfolgreich eine Reihe innovativer Produktlösungen, die es den Kunden ermöglichen, hocheffiziente Komponenten und Systemlösungen für das Thermomanagement einzusetzen.

Die Produktpalette umfasst Thermostate mit integrierten Sensoren, passive und aktiv angesteuerte Schalt- und proportionale Mischventile sowie hochintegrierte Funktionsmodule. Dafür werden beispielsweise Ventile, Sensorik, Leitungskanäle und eine elektrische Kühlwasserpumpe in ein komplett einbaufertiges Modul integriert, das 2022 in Serienproduktion geht. Schenkelberg: „Es ist der Auftakt für eine neue Generation besonders kostengünstiger und bauraumoptimierter Systemlösungen im Thermomanage­ment.“

Die Voss-Gruppe beschäftigt 6000 Mitarbeiter an Standorten in 14 Ländern, darunter Italien, Polen, Brasilien, Japan, Indien und USA. In Wipperfürth arbeiten 1200 Beschäftigte.