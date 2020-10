Wichtiges 3:2 bei Mainz 05 : Borussia besiegt den inneren Schweinehund

Meinung Mönchengladbach Trainer Marco Rose rotierte, Borussia machte sich das Leben schwer. Dann kamen die Eckpfeiler von der Bank und der Sieg. Dieser ist enorm wichtig für die Borussen, meint unser Autor.

Marco Rose ballte die Hand zur Faust, als der 3:2-Sieg seiner Mannschaft beim FSV Mainz 05 feststand, und schrie: „Wichtig!“ Die Reaktion des Trainers belegte, dass es bei seinem Ex-Verein um viel ging für die Borussen. Was wäre es geworden, wenn Champions League-Teilnehmer Gladbach beim punktlosen Letzten verloren hätte, was hätte das vor den großen zwei Wochen, die nun kommen mit den Bundesliga-Topspielen gegen RB Leipzig und bei Bayer Leverkusen sowie den Champions-League-Spielen gegen Real Madrid und bei Schachtar Donezk mit seinem Team gemacht? Es hätte eine ungemütliche Unruhe gegeben, und genau die kann in einer solchen Saisonphase niemand gebrauchen.