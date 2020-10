Konrad-Adenauer-Gymnasium : Langenfeld summt: Schüler legen Beete an

Beim Blüh- und Pflanzprojekt am KAG in Langenfeld macht auch Carina begeistert mit. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Konrad-Adenauer-Gymnasium setzt sich seit einiger Zeit eine achtköpfige Gruppe aus Schülern zwischen 14 und 15 Jahren für mehr Umweltschutz an ihrer Schule ein.

Die Umweltschutz-AG möchte den Schulalltag umweltfreundlicher gestalten und vielseitig dazu aufklären. Unter anderem sollen das Atrium und Teile des Schulhofes insektenfreundlicher gestaltet werden. Unterstützt vom städtischen Klimaschutzteam und von Ingrid Schoebel aus der AG der Naturschutzverbände säten Carina (Bild) und ihre Mitschüler die ersten Blühflächen ein, pflanzten zudem insektenfreundliche Stauden. Auch ein Totholzhaufen wurde im Atrium angelegt, um Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten zu schaffen. „Die Blühflächen werden künftig zur Naturbeobachtung einladen und so auch umweltpädagogische Zwecke erfüllen“, so Verena Wagner vom Klimaschutz-Team. Die natürlichen Kreisläufe ließen sich so hautnah miterleben. Die praktische Arbeit verstärke so den Bezug zum eigens geschaffenen Stück Natur.