Verkehrsbehinderungen in Wipperfürth : Baustelle für nächsten Kreisverkehr

Die Kreuzung West-/Nordtagente am Wipperfürther Baumarkt Blechmann wird jetzt für rund sieben Monate in einen Kreisverkehr umgebaut. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Im Bereich des Wipperfürther Baumarkts Blechmann wird ab dem 2. November sieben Monate lang gebaut: Die Ampel-Kreuzung wird in einen Kreisverkehr umgebaut. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Die Nachbarstadt, in der seit mehr als fünf Jahren die Innenstadt umgebaut wird, bekommt ab dem Wochenende die nächste Baustelle. Und das ist eine, die für größere Verkehrsbehinderungen sorgen dürfte, die dann auch Autofahrer aus Hückeswagen betreffen werden: Die große Kreuzung im Bereich des Hagebaumarkts Blechmann wird in den kommenden Monaten zu einem Kreisverkehr umgebaut, teilt Sonja Puschmann, Sprecherin der Stadt Wipperfürth, mit. Bisher wird der Verkehr der West- und Nordtangente sowie aus dem Wohngebiet Felderhofer Kamp von einer Ampel geregelt. Die Bauarbeiten sind zwar eine Maßnahme des Landesbetriebs Straße NRW, werden jedoch in Zuständigkeit der Hansestadt umgesetzt. Angesetzt werden dafür nach jetzigen Planungen sieben Monate.

Das Bonner Tiefbauunternehmen Strabag wird voraussichtlich morgen, Samstag, die Baustelle einrichten. „Hierbei kann es bereits zu ersten Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen“, betont Sonja Puschmann. Der eigentliche Baubeginn ist für Montag, 2. November, vorgesehen. Der Verkehr wird dann im Baustellenbereich an allen vier Seiten der Kreuzung mit Hilfe einer video-überwachten Ampelanlage geregelt. Änderungen der Verkehrsführung können sich unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt im weiteren Verlauf der Baumaßnahme ergeben. „Sollte festzustellen sein, dass sich beispielsweise massive Rückstaus ergeben, wird die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den zuständigen Behörden zeitnah die notwendigen Anpassungen vornehmen, sofern dies verkehrsrechtlich gesehen möglich und vertretbar ist“, berichtet die Stadt-Sprecherin. Sollte ein Ausweichen auf Umleitungsstrecken erforderlich sein, werde eine entsprechende Beschilderung so früh wie möglich erfolgen.

„Wir beginnen zunächst mit dem geringstmöglichen Eingriff in den fließenden Verkehr“, versichert Matthias Pack vom Straßenverkehrsamt der Stadt Wipperfürth. Dies sei nach jetzigem Kenntnisstand und Erörterung mit allen Beteiligten die nun gewählte Variante mit der videoüberwachten Baustellenampel. Der künftige Kreisverkehr, seit dem Spatenstich „Blechmann-Kreisel“ genannt, wird in vier Abschnitten gebaut. Sein Außendurchmesser wird 33 Meter betragen, womit er zwischen den Kreiseln in Höhe des Aldi-Markts (28 Meter) und des Penny-Markts / Bauhof (40 Meter) liegt.

Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem zwei neue Bushaltestellen errichtet, die laut OVAG unter der Bezeichnung „Felderhofer Kamp“ zum Fahrplanwechsel im Dezember in die Fahrpläne der Linien 336 und 337 integriert werden.

Zudem erhält die B 237 bis zum Kreisel am Penny-Markt eine neue Asphaltdeckschicht, und es werden Versorgungsleitungen neu verlegt.

„Die bevorstehende Maßnahme an diesem stark frequentierten Knotenpunkt dient dazu, den Verkehrsfluss in Wipperfürth für die Zukunft deutlich zu optimieren“, erläutert Bürgermeister Michael von Rekowski den Hintergrund der mehrmonatigen Bauarbeiten in Hückeswagens Nachbarstadt..

(büba)