Landtagswahlkampf in Hückeswagen : NRW-Schulministerin erlebt ein digitales Berufskolleg

Hückeswagen Yvonne Gebauer traf sich am Montagnachmittag zum Gespräch mit Vertretern der Privatschule, der Stadt und der oberbergischen und Hückeswagener Liberalen.

Schulministerin Yvonne Gebauer ist die Überraschung an diesem Nachmittag ins Gesicht geschrieben. Und das gleich mehrfach. Sie hat in einem der hellen Klassenräume im Berufskolleg Hückeswagen Platz genommen, wo Schulleiter Gunnar Mühlenstädt über den Schulalltag an der Privatschule berichtet. „Wir haben in der Corona-Zeit sofort auf volldigitalen Unterricht umgeschaltet und hatten keinen Unterrichtsausfall“, sagt er. Yvonne Gebauer blickt auf: „Überhaupt keinen Unterrichtsausfall?“ fragt sie überrascht nach. „Keine Stunde“, versichert der Schulleiter und stellt das digitale System des Berufskollegs vor.