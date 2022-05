Frühlingscafé des Liebfrauen-Berufskollegs Geldern : Schüler machen Adelheid-Haus-Bewohner glücklich

Geldern Angehenden Sozialassistenten der Liebfrauenschule Geldern haben sich mächtig ins Zeug gelegt: Die 19 Schüler des Bildungsgangs organisierten ein Frühlingscafé für die Bewohner des Adelheid-Hauses. Wochenlang haben sie sich mit den Vorlieben der Senioren beschäftigt.

„Die Mühen habe sich gelohnt, ich bin richtig Stolz auf die Leistung unserer Schülerinnen und Schüler. Denn viele sind über sich hinaus gewachsen“, so Katharina van Bonn, betreuende Lehrerin am Berufskolleg. Denn das Frühlingscafé kam hervorragend bei den Bewohnern des Seniorenhauses an. Die Gäste spürten, dass alles bis in letzte Detail mit viel Herzblut vorbereitet wurde.