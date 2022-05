Stadtführung in Hückeswagen : Heiterer Stadtrundgang für Neubürger

Stadtführung in Hückeswagen

Hans-Peter Danielsen führt durch die Stadt und erzählt den Neubürgern Wissenwertes über markante Punkte in der Schloss-Stadt. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Bei einem einstündigen Rundgang quer durch die Schloss-Stadt erzählt Hans-Peter Danielsen neuen Hückeswagener Einwohnern heitere Anekdoten und nützliche Informationen über die Stadt.

. Die altehrwürdige Weberstadt „Hukengesuuage“ blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. „Nicht immer mit nur zur Freude der Einwohner“, umreißt Stadtführer Hans-Peter Danielsen auch die wenigen Schattenseiten der heutigen Schloss-Stadt. Wer kann sich heute noch vorstellen, das in einer früheren Epoche der Weierbach mitten durch das Goethetal in die Altstadt geflossen ist und er die stinkenden und giftigen Abwässer der großen Webereimanufakturen und Färber durch die Stadt transportierte.

Aktuell sind es wohl die politischen Krisen dieses Jahres, die gerade bei alteingesessenen Hückeswagenern wieder eine Erinnerung daran beleben, dass hier in der Bergischen Kleinstadt nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er-Jahren Flüchtlinge eine friedliche Zuflucht fanden. „Und wer kann sich schon ausmalen, wie die Bürger dieser Stadt in Angst und Schrecken leben mussten, als Napoleon bei uns bis zu 6000 seiner französischen Soldaten stationierte“, zeichnete Danielsen die geschichtliche Vergangenheit der Schlossstadt auf.