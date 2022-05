Folgen des Hochwassers in Hückeswagen : Verena Schäffer besucht 3-Städte-Depot

Die Grünen-Co-Fraktionschefin im Landtag, Verena Schäffer (2.v.l.), besuchte am Freitagnachmittag das 3-Städte-Depot in Hückeswagen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Co-Fraktionsvorsitzende der NRW-Grünen, Verena Schäffer, informierte sich am Freitagnachmittag über die Folgen des Juli-Hochwassers.

Hückeswagen Es ist Wahlkampf, derzeit sind landauf, landab Politiker unterwegs, um Werbung für den kommenden Sonntag zu machen. Am Freitagnachmittag war die Grünen-Co-Fraktionschefin im Düsseldorfer Landtag, Verena Schäffer, in Hückeswagen. Neben einem Besuch am Wahlkampfstand am Etapler Platz war die Grünen-Politikerin zuvor auch im 3-Städte-Depot an der Peterstraße zu Gast.