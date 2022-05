Nach der Flutkatastrophe in Hückeswagen : Gutachter entlastet den Wupperverband

Der Morgen nach dem verheerenden Starkregen vom 14. Juli: Innerhalb von 24 Stunden waren in Hückeswagen 160 Liter Regen pro Quadratmeter heruntergekommen, so dass das Wasser der Bever-Talsperre immer noch in den Überlauf schoss. In den Nachtstunden war die Lage katastrophal. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Wupperverband hat im Juli vorigen Jahres bei dem Starkregenereignis im Bergischen korrekt gehandelt und noch größere Schäden verhindert – zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachter. Nun steht die wissenschaftliche Aufarbeitung an.

So etwas hatte es seit Menschengedenken in Hückeswagen und den umliegenden Städten nicht mehr gegeben: Innerhalb von 24 Stunden fielen am 14. und 15. Juli vorigen Jahres allein an der Bever-Talsperre 160 Liter Regen pro Quadratmeter. Woanders sah es auch nicht viel besser aus. Viele Betriebe aus den Bereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistung sowie Privatwohnungen waren innerhalb kürzester Zeit voll Wasser gelaufen, die Schäden waren beträchtlich. Kaum waren die Wassermassen wieder abgeflossen, gab es reichlich Kritik am Management des Wupperverbands, dem vorgeworfen worden war, zu spät Wasser aus den Talsperren abgelassen zu haben. Ein vom Verband beauftragter Gutachter kommt nun zu einem anderen Schluss und entlastet die Verantwortlichen.

Das Gutachten „Das unabhängige wissenschaftliche Gutachten zur Aufarbeitung des Extremregenereignisses vom Juli 2021 bestätigt dem Wupperverband ein korrektes Vorgehen in allen wesentlichen Punkten“: Das teilt Ilona Weyer von der Pressestelle des Wupperverbands mit. Der Verbandsrat – das Aufsichtsgremium des Wupperverbands – hatte das Gutachten bei dem Wissenschaftler Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen, in Auftrag gegeben. Dieser stellte die wesentlichen Ergebnisse seines Gutachtens in dieser Woche bei der Mitgliederversammlung des Wupperverbands vor.

Drei zentrale Ergebnisse Nach Auskunft der Pressesprecherin sind die drei zentralen Ergebnisse des Gutachtens: Die Talsperren der Wupper sind während des Extremregenereignisses richtig bewirtschaftet worden. Auch eine stärkere Vorentlastung hätte das Überflutungsereignis nicht verhindern können. Die Überflutungen – vor allem im Unterlauf der Wupper – sind maßgeblich durch die Regenmengen und Abflüsse aus dem nicht von Talsperren beeinflussten Bereich des Verbandsgebiets zurückzuführen. Der Wupperverband hätte diese folglich nicht verhindern können.

Die Dimension der Wassermassen war nicht vorhersehbar „Die Regenmengen am 14. Juli waren in ihrer Dimension und flächendeckenden Ausprägung für das Wuppergebiet anhand der maßgeblichen Prognosen nicht vorhersehbar“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Niederschlagsprognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hätten keinen Grund zur verstärkten Vorentlastung insbesondere der Wupper-Talsperre ergeben. Trotzdem sei vom Wupperverband vorsorglich Freiraum als Puffer geschaffen worden für ein stärkeres Ereignis als prognostiziert, betont Ilona Weyer.

Der Verband hat angemessen reagiert Der Gutachter kommt des Weiteren zu dem Ergebnis, dass der Wupperverband auf die verfügbaren Prognosen im Vorfeld angemessen reagiert sowie die Talsperren während des Extremregenereignisses wasserwirtschaftlich sinnvoll gesteuert hat. Die Talsperren hätten durch Rückhalt von Speichervolumen sowie Seeretention (die ausgleichende Wirkung von Stauräumen auf den Abfluss in Fließgewässern; Anm. d. Red.) signifikante Wassermengen zurückhalten und so die Schäden des Hochwassers vermindern können. „Ohne die Talsperren wären größere Schäden entstanden“, heißt es in dem Gutachten.

Die Aufarbeitung Zu dessen Ergebnissen sagt Claudia Fischer, die Verbandsratsvorsitzende des Wupperverbands: „Dass das Gutachten den Wupperverband in allen untersuchten Punkten eindeutig entlastet und zugleich richtiges wie verantwortungsvolles Handeln bescheinigt, nimmt uns allen eine große Last von den Schultern.“ Niemand sei bei diesem Thema frei von Emotionen. Umso wichtiger seien die neutrale, wissenschaftlich korrekte Aufarbeitung sowie die Transparenz dieser Arbeit. „Nun gilt es, mit dem unlängst vorgestellten ,Zukunftsprogramm Hochwasserschutz‘ den Blick verantwortungsvoll nach vorn zu richten und auch die Empfehlungen von Herrn Prof. Dr. Schüttrumpf im Hinblick auf Klimawandel, Pegelwesen oder eine auf künstlicher Intelligenz basierte Talsperren-Steuerung für künftige Starkregenszenarien umzusetzen“, betont Claudia Fischer.

Bisherige Regelungen hinterfragen und anpassen Denn zwei wichtige Punkte seien im Umfeld des Extremregen-ereignisses deutlich geworden: Die Region müsse sich intensiv mit der Frage beschäftigen, inwiefern klimatische Veränderungen das Wassermanagement im Verbandsgebiet beeinflussen. Das gelte für Extremregenereignisse ebenso wie für die Gefahren zunehmender Trockenperioden. Die Vorjahressommer 2018 bis 2020 waren so trocken wie lange nicht, und ohne die gezielte Wasser-Steuerung durch die Talsperren hätte die Wupper trocken fallen können – mit fatalen Folgen für die Umwelt, die Menschen und die Wirtschaft in der Region. Vor dem Hintergrund dieser beiden Extrempole seien bestehende Kennzahlen und Regelungen kritisch zu hinterfragen und entsprechend anzupassen.