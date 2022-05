Stadtführungen in Hückeswagen : Neues Programm der Stadt für Erlebnistouren

Hückeswagen Die Stadt hat die Angebote für Stadtführungen und sämtlichen entsprechenden Informationen dazu in neuen Flyern zusammengestellt. Diese sind an vielen Stellen kostenfrei zu bekommen.

Die Stadtverwaltung bietet auch für dieses Jahr wieder ganz unterschiedliche Gästeführungen an. „Ob per Fahrrad oder per Segway, ob Wissenswertes über die Straßen oder die Frauen in Hückeswagen oder eine Wanderung am letzten Tag des Jahres – Interessierte haben die Auswahl“, versichert Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadt. Das Angebot richtet sich an Gäste, aber auch an Einheimische. So steht etwa heute, Samstag, eine zweistündige Stadtführung für Neubürger an.